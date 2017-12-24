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Происшествия
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Общество
Более 5 тысяч человек родились в Псковской области с января по октябрь 2017 года
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    Более 5 тысяч человек родились в Псковской области с января по октябрь 2017 года

    12:30  24 Декабря 2017  /обновлено: 12:31  24 Декабря 2017
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    Более 5 тысяч человек родились в Псковской области с января по октябрь 2017 года

    Псков, 24 декабря. С января по октября этого года на территории Псковской области родились 5138 человек, в прошлом году новорожденных было на 848 больше.

    В регионе умерли 9437 человек, из них 27 детей, которые не достигли и года, сообщает пресс-служба Псковстата. В прошлом году количество детей, умерших в возрасте до года, было почти в два раза больше — 49.

    Отмечается, что естественная убыль населения составила в этом году 4299, в прошлом — 3611. Больше половины жителей региона умерли от болезней системы кровообращения. Жизни 662 людей унесли внешние причины смерти, из них 91 человек погиб в результате дорожно-транспортных происшествий. Согласно данным уменьшилось количество смертей из-за отравления алкоголем.

    Автор: Дарья Смолина
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    #псков #смертность #рождаемость #псковская область
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