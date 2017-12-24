Более 5 тысяч человек родились в Псковской области с января по октябрь 2017 года

Псков, 24 декабря. С января по октября этого года на территории Псковской области родились 5138 человек, в прошлом году новорожденных было на 848 больше.

В регионе умерли 9437 человек, из них 27 детей, которые не достигли и года, сообщает пресс-служба Псковстата. В прошлом году количество детей, умерших в возрасте до года, было почти в два раза больше — 49.

Отмечается, что естественная убыль населения составила в этом году 4299, в прошлом — 3611. Больше половины жителей региона умерли от болезней системы кровообращения. Жизни 662 людей унесли внешние причины смерти, из них 91 человек погиб в результате дорожно-транспортных происшествий. Согласно данным уменьшилось количество смертей из-за отравления алкоголем.