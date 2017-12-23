Сало, зараженное чумой, нашли на рынке в Псковской области

Псков, 23 декабря. Было отобрано сало на рынке Гдова Псковской области 18 декабря. Лабораторные исследования показали, что в сале, обнаруженном на рынке «СКИП», содержится вирус африканской чумы свиней.

Специалисты «Станции по борьбе с болезнями животных» уничтожили партию зараженного сала. Общий вес продукции составил 20,4 килограммов, сообщает пресс-служба управления ветеринарии Псковской области.

Партия сала принадлежала индивидуальному предпринимателю, на данный момент в отношении него проходит внеплановая проверка на предмет соблюдения требований законодательства России в области ветеринарии. Проверка проходит по согласованию с прокуратурой региона.

Напомним, что в Красноярском крае был введен режим чрезвычайной ситуации, причиной тому стала вспышка африканской чумы свиней.