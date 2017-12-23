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Сало, зараженное чумой, нашли на рынке в Псковской области
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    Сало, зараженное чумой, нашли на рынке в Псковской области

    20:08  23 Декабря 2017  /обновлено: 20:09  23 Декабря 2017
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    Сало, зараженное чумой, нашли на рынке в Псковской области

    Псков, 23 декабря. Было отобрано сало на рынке Гдова Псковской области 18 декабря. Лабораторные исследования показали, что в сале, обнаруженном на рынке «СКИП», содержится вирус африканской чумы свиней. 

    Специалисты «Станции по борьбе с болезнями животных» уничтожили партию зараженного сала. Общий вес продукции составил 20,4 килограммов, сообщает пресс-служба управления ветеринарии Псковской области.

    Сало, зараженное чумой, нашли на рынке в Псковской области

    Партия сала принадлежала индивидуальному предпринимателю, на данный момент в отношении него проходит внеплановая проверка на предмет соблюдения требований законодательства России в области ветеринарии. Проверка проходит по согласованию с прокуратурой региона.

    Напомним, что в Красноярском крае был введен режим чрезвычайной ситуации, причиной тому стала вспышка африканской чумы свиней.  

    Автор: Дарья Смолина
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    #псковская область #ачс #гдов
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