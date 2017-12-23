Улицу Карла Маркса в Пскове откроют 24 декабря

Псков, 23 декабря. Планируется, что транспортные средства смогут двигаться по улице Карла Маркса в Пскове с воскресенья, 24 декабря.

Автомобили не могли проехать по улицам Свердлова и Кузнецкой с 9 декабря. Причиной тому стали работы по реконструкции улицы, которые проходили на улице Свердлова, сообщает «Псковское агентство информации».

Как стало известно за это время, начиная с 9 декабря, подрядчик сделал работы по замене сетей водоснабжения и теплоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации. На данный момент выполняются работы завершающего этапа: засыпают траншеи с новыми коммуникациями и уплотняют грунт. Отмечается, что после финальных работ автомобили смогут ездить по данным дорогам.