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Улицу Карла Маркса в Пскове откроют 24 декабря
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    Улицу Карла Маркса в Пскове откроют 24 декабря

    16:29  23 Декабря 2017  /обновлено: 16:29  23 Декабря 2017
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    Улицу Карла Маркса в Пскове откроют 24 декабря

    Псков, 23 декабря. Планируется, что транспортные средства смогут двигаться по улице Карла Маркса в Пскове с воскресенья, 24 декабря.

    Автомобили не могли проехать по улицам Свердлова и Кузнецкой с 9 декабря. Причиной тому стали работы по реконструкции улицы, которые проходили на улице Свердлова, сообщает «Псковское агентство информации».

    Как стало известно за это время, начиная с 9 декабря, подрядчик сделал работы по замене сетей водоснабжения и теплоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации. На данный момент выполняются работы завершающего этапа: засыпают траншеи с новыми коммуникациями и уплотняют грунт. Отмечается, что после финальных работ автомобили смогут ездить по данным дорогам. 

    Автор: Дарья Смолина
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    #транспорт #псков
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