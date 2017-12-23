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Выставка «Пишите нам, пишите» открылась в музее-заповеднике в Псковской области
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    Выставка «Пишите нам, пишите» открылась в музее-заповеднике в Псковской области

    16:23  23 Декабря 2017  /обновлено: 16:23  23 Декабря 2017
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    Выставка «Пишите нам, пишите» открылась в музее-заповеднике в Псковской области

    Псков, 23 декабря. Выставка «Пишите нам, пишите» открылась в Государственном музее-заповеднике Александра Сергеевича Пушкина «Михайловское». Экспозицию можно будет посмотреть в выставочном зале «Почтовой конторы» в музейном комплексе Бугрово.

    Выставка посвящена десятилетию «Музейной почты» в Пушкинском заповеднике, сообщает «Псковская лента новостей». На выставке представлены документы, которые рассказывают об истории почты на территории района, почтовые открытки, старинные журналы и книги, а также предметы быта. Отмечается, что на выставке можно увидеть копию Петровского указа, который был подписан в 1697 году.

    Жители и гости региона смогут посетить выставку «Пишите нам, пишите» в течение всего следующего года.

    Автор: Дарья Смолина
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    #выставка #псковская область
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