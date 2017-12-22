Житель Великих Лук попал в ДТП на угнанной легковушке

Псков, 22 декабря. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Великих Лук, который угнал отечественный автомобиль и попал на нем в дорожно-транспортное происшествие.

Инцидент произошел в четверг, 21 декабря, в вчерне время суток в Великолукском районе на улице Ставского: 40-летний мужчина украл автомобиль ВАЗ, после чего на угнанной легковушке попал в дорожно-транспортное происшествие.

Сотрудники Госавтоинспекции задержали злоумышленника на месте аварии. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Следствие продолжает разбираться обстоятельствах случившегося.