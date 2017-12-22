Пенсионерка погибла при пожаре в Псковской области

Псков, 22 декабря. Смертельное чрезвычайное происшествие случилось вчера в Псковской области: загорелся жилой дом.

Как информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области, пожар случился в деревне Тушитово Плюсского района в в четверг, 21 декабря. На место ЧП незамедлительно прибыла пожарно-спасательная бригада в составе трех человек на автоцистерне.

Огнеборцы спустя три минуты после сообщения о возгорании, поступившего на пульт дежурного, прибыли на место ЧП. Спасатели после тушения пожара в доме обнаружили тело 78-летней женщины. В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства и причины возгорания. По предварительной информации известно, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.