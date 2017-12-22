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Происшествия
Пенсионерка погибла при пожаре в Псковской области
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    Пенсионерка погибла при пожаре в Псковской области

    12:51  22 Декабря 2017  /обновлено: 12:53  22 Декабря 2017
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    Пенсионерка погибла при пожаре в Псковской области

    Псков, 22 декабря. Смертельное чрезвычайное происшествие случилось вчера в Псковской области: загорелся жилой дом.

    Как информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области, пожар случился в деревне Тушитово Плюсского района в в четверг, 21 декабря. На место ЧП незамедлительно прибыла пожарно-спасательная бригада в составе трех человек на автоцистерне.

    Огнеборцы спустя три минуты после сообщения о возгорании, поступившего на пульт дежурного, прибыли на место ЧП. Спасатели после тушения пожара в доме обнаружили тело 78-летней женщины. В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства и причины возгорания. По предварительной информации известно, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #пожар #псков
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