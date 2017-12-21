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Принят бюджет Псковской области на 2018 год
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    Принят бюджет Псковской области на 2018 год

    18:09  21 Декабря 2017  /обновлено: 18:10  21 Декабря 2017
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    Принят бюджет Псковской области на 2018 год

    Псков, 21 декабря Власти Псковской области приняли региональный бюджет на будущий год на третьем итоговом чтении.

    Как сообщает пресс-служба региональной администрации, региональный бюджет на 2018 год был принят на третьем итоговом чтении регионального бюджета, которое состоялось в ходе сессии Псковского областного Собрания.

    Ожидается, что объем доходов бюджета области в 2018 году будет составлять 26,72 млрд рублей, в свою очередь, расходы достигнут 27,8 млрд рублей, а дефицит составит 365 540 тысяч рублей. В соответствии с планом, в течение трех лет должен снизиться размер государственного долга до 86% от общего объема доходов бюджета.

    Автор: Ксения Пудовкина
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