Принят бюджет Псковской области на 2018 год

Псков, 21 декабря Власти Псковской области приняли региональный бюджет на будущий год на третьем итоговом чтении.

Как сообщает пресс-служба региональной администрации, региональный бюджет на 2018 год был принят на третьем итоговом чтении регионального бюджета, которое состоялось в ходе сессии Псковского областного Собрания.

Ожидается, что объем доходов бюджета области в 2018 году будет составлять 26,72 млрд рублей, в свою очередь, расходы достигнут 27,8 млрд рублей, а дефицит составит 365 540 тысяч рублей. В соответствии с планом, в течение трех лет должен снизиться размер государственного долга до 86% от общего объема доходов бюджета.