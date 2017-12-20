Девушка украла продукты из магазина в Пскове

Псков, 20 декабря. Жительница Пскова украла из магазина продукты, после чего ее задержали сотрудники Росгвардии.

Сообщение о том, что в одном из магазинов города на Рижском проспекте произошла кража, поступило сотрудникам Росгвардии. Они незамедлительно приехали на вызов и задержали 22-летнюю девушку, которая украла продукты, сообщает «Псковское агентство информации» со ссылкой на пресс-службу отдела Росгвардии по Псковской области. Дальше с ней будут беседовать сотрудники полиции.

Напомним, что в начале декабря жительница Великих Лук украла деньги, сигареты и продукты питания из магазина, однако сотрудники правоохранительных органов быстро раскрыли дело: установили личность грабительницы. Ее оказалась женщина 1963 года рождения.