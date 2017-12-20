Продавца мебели в Великих Луках осудили за мошенничество

Псков, 20 декабря. Жителя Великих Лук осудили за мошенничество: мужчина продавал мебель, но клиенты так и не получили купленный товар.

Мужчина в течение двух лет продавал клиентам мебель и двери в своем магазине, который находится в Великих Луках. Однако исполнять свои обязанности он не планировал, сообщает пресс-служба прокуратуры Псковской области. В результате мошеннических действий, пострадали люди: у них похитили в общей сложности почти миллион рублей.

Предпринимателю было предъявлено обвинение по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Суд назначил наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.