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Продавца мебели в Великих Луках осудили за мошенничество
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    Продавца мебели в Великих Луках осудили за мошенничество

    16:41  20 Декабря 2017  /обновлено: 16:41  20 Декабря 2017
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    Продавца мебели в Великих Луках осудили за мошенничество

    Псков, 20 декабря. Жителя Великих Лук осудили за мошенничество: мужчина продавал мебель, но клиенты так и не получили купленный товар.

    Мужчина в течение двух лет продавал клиентам мебель и двери в своем магазине, который находится в Великих Луках. Однако исполнять свои обязанности он не планировал, сообщает пресс-служба прокуратуры Псковской области. В результате мошеннических действий,  пострадали люди: у них похитили в общей сложности почти миллион рублей.

    Предпринимателю было предъявлено обвинение по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Суд назначил наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

    Автор: Дарья Смолина
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    #мошенничество #псковская область #великие луки
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