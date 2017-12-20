ДТП с участием пешехода и легкового автомобиля произошло в Великих Луках

Псков, 20 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и пешехода случилось на проспекте Ленина в Великих Луках. Сотрудники спасательного подразделения принимали участие в ликвидации аварии.

Сообщение о происшествии поступило вечером во вторник, 19 декабря, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области. На месте происшествия работали три специалиста МЧС, также использовали одну единицу техники.

Водитель автомобиля Renault сбил женщину, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, сообщает «Псковская лента новостей». Она упала на проезжую часть, ее доставили в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что на 468-м километре трассы М-9 в Великолукском районе произошла автомобильная авария, участниками которой стали два легковых автомобиля.