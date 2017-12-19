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Гость украл ноутбук у хозяина квартиры в Великих Луках
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    Гость украл ноутбук у хозяина квартиры в Великих Луках

    18:26  19 Декабря 2017  /обновлено: 18:28  19 Декабря 2017
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    Гость украл ноутбук у хозяина квартиры в Великих Луках

    Псков, 19 декабря. Молодой человек обратился в полицию и сообщил, что у него украли ноутбук. Кража произошла квартире дома, который расположен на улице Пушкина в Великих Луках, в субботу, 16 декабря. Подозреваемым оказался гость хозяина квартиры.

    Сотрудники полиции провели необходимые мероприятия и установили личность подозреваемого, который украл ноутбук у мужчины. Им оказался 31-летний знакомый хозяина квартиры, который ранее был неоднократно судимый. Мужчина, воспользовавшись случаем, решил похитить ноутбук во время застолья.

    Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого и провели обыск по его месту жительства. Похищенный ноутбук был найден. Сумма причиненного ущерба составила 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области. Возбуждено уголовное дело.

    Автор: Дарья Смолина
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    #кража #псковская область #великие луки
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