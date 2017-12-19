Гость украл ноутбук у хозяина квартиры в Великих Луках

Псков, 19 декабря. Молодой человек обратился в полицию и сообщил, что у него украли ноутбук. Кража произошла квартире дома, который расположен на улице Пушкина в Великих Луках, в субботу, 16 декабря. Подозреваемым оказался гость хозяина квартиры.

Сотрудники полиции провели необходимые мероприятия и установили личность подозреваемого, который украл ноутбук у мужчины. Им оказался 31-летний знакомый хозяина квартиры, который ранее был неоднократно судимый. Мужчина, воспользовавшись случаем, решил похитить ноутбук во время застолья.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого и провели обыск по его месту жительства. Похищенный ноутбук был найден. Сумма причиненного ущерба составила 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области. Возбуждено уголовное дело.