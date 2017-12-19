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Десять человек с признаками наркотического опьянения задержаны в Великих Луках
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    Десять человек с признаками наркотического опьянения задержаны в Великих Луках

    18:07  19 Декабря 2017  /обновлено: 18:07  19 Декабря 2017
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    Десять человек с признаками наркотического опьянения задержаны в Великих Луках

    Псков, 19 декабря. Сотрудники полиции и отдела Росгвардии по Псковской области задержали десять человек с признаками наркотического опьянения в Великих Луках.

    В Великих Луках была проведена оперативно-профилактическая операция «Букет», сообщает «Псковское агентство информации» со ссылкой на информацию пресс-службы отдела Росгвардии по Псковской области. Данное мероприятие проходило для того, чтобы стабилизировать обстановку в регионе, предупредить и раскрыть преступления, а также оказать влияние на криминогенные категории населения.

    Ранее сообщилось, что житель Пскова, покупавший наркотики и психотропные вещества через Интернет, получил 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.

    Автор: Дарья Смолина
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    #наркотики #псковская область #великие луки
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