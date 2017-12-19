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Дорогу, ведущую к границе России и Латвии, открыли в Псковской области
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    Дорогу, ведущую к границе России и Латвии, открыли в Псковской области

    17:43  19 Декабря 2017  /обновлено: 17:43  19 Декабря 2017
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    Дорогу, ведущую к границе России и Латвии, открыли в Псковской области

    Псков, 19 декабря. Дорогу, которая ведет к пункту пропуска «Бурачки» на границе России и Латвии, открыли после ремонта в Псковской области. Торжественная церемония открытия дороги прошла во вторник, 19 декабря.

    Отремонтировали участок дороги, протяженность которого четыре с половиной километра, сообщается на официальном сайте Псковской области. В ходе ремонта было увеличено количество полос движения с двух до четырех, смонтировано освещение. Кроме этого произвели реконструкцию путепровода через железную дорогу и моста через реку Исса. Отремонтированный участок дороги позволит увеличить пропускную способность трассы М9 до 40 тысяч автомобилей в сутки.

    Стоимость ремонта участка дороги составила около 1,4 миллиарда рублей, деньги были выделены из федерального бюджета.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дорога #псковская область
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