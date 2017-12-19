Два пешехода погибли в ДТП в Псковской области

Псков, 19 декабря. Водитель автовоза Volvo сбил насмерть двух пешеходов. Дорожно-транспортное происшествие произошло на 5-м километре автодороги Печоры — Старый Изборск около восьми часов вечера в понедельник, 18 декабря.

Водитель насмерть сбил двух человек, которые перебегали дорогу: 38-летнего мужчину и женщину, личность которой устанавливается. На данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции, сообщает «Псковская лента новостей» со ссылкой на информацию пресс-службы УМВД России по Псковской области. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

Для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия привлекли сотрудников пожарно-спасательного подразделения в составе трёх человек, была задействована одна единица техники.