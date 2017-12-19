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Два пешехода погибли в ДТП в Псковской области
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    Два пешехода погибли в ДТП в Псковской области

    13:24  19 Декабря 2017  /обновлено: 13:24  19 Декабря 2017
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    Два пешехода погибли в ДТП в Псковской области

    Псков, 19 декабря. Водитель автовоза Volvo сбил насмерть двух пешеходов. Дорожно-транспортное происшествие произошло на 5-м километре автодороги Печоры — Старый Изборск около восьми часов вечера в понедельник, 18 декабря.

    Водитель насмерть сбил двух человек, которые перебегали дорогу: 38-летнего мужчину и женщину, личность которой устанавливается. На данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции, сообщает «Псковская лента новостей» со ссылкой на информацию пресс-службы УМВД России по Псковской области. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

    Для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия привлекли сотрудников пожарно-спасательного подразделения в составе трёх человек, была задействована одна единица техники.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #погибшие #псковская область
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