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Проездные билеты в Пскове подорожают с 2018 года
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    Проездные билеты в Пскове подорожают с 2018 года

    13:22  18 Декабря 2017  /обновлено: 13:22  18 Декабря 2017
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    Проездные билеты в Пскове подорожают с 2018 года

    Псков, 18 декабря. Стоимость месячного проездного билета увеличиться на 50 рублей со следующего года и будет составлять 1000 рублей.

    По информации пресс-службы ГППО «Псковпассажиравтотранс», цена на проездной билет повысится на 50 рублей с 1 января 2018 года. Следовательно, проездной будет стоить 1000 рублей. В свою очередь, Для школьников и студентов цена возрастет до 750 рублей, а для курсантов псковского филиала Академии ФСИН России проездной билет будет стоить 800 рублей.

    Отмечается, что цена за однократный проезд не изменится и составит 23 рубля.

    Напомним, пассажирскому авиалайнеру, совершающему рейс из Москвы в Цюрих, пришлось приземлиться в Германии из-за агрессивной пассажирки.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #псков #проездной
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