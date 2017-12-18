Проездные билеты в Пскове подорожают с 2018 года

Псков, 18 декабря. Стоимость месячного проездного билета увеличиться на 50 рублей со следующего года и будет составлять 1000 рублей.

По информации пресс-службы ГППО «Псковпассажиравтотранс», цена на проездной билет повысится на 50 рублей с 1 января 2018 года. Следовательно, проездной будет стоить 1000 рублей. В свою очередь, Для школьников и студентов цена возрастет до 750 рублей, а для курсантов псковского филиала Академии ФСИН России проездной билет будет стоить 800 рублей.

Отмечается, что цена за однократный проезд не изменится и составит 23 рубля.

Напомним, пассажирскому авиалайнеру, совершающему рейс из Москвы в Цюрих, пришлось приземлиться в Германии из-за агрессивной пассажирки.