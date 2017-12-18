Неизвестные подожгли квартиру в пятиэтажке в Великих Луках

Великие Луки, 18 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось минувшим вечером в Великих Луках: загорелась квартира в пятиэтажном доме.

Инцидент произошел около 22:30 часов вечера в пятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Гоголя, сообщают региональные новостные источники со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Псковской области. На место ЧП незамедлительно прибыл пожарно-спасательный отряд. Сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать семь человек.

Огнеборцам удалось быстро ликвидировать пламя: сгорел только диван. По предварительной версии, пожар явился следствием поджога. В настоящее время специалисты продолжают разбираться в обстоятельствах и причинах пожара.