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Общество
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Происшествия
Неизвестные подожгли квартиру в пятиэтажке в Великих Луках
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    Неизвестные подожгли квартиру в пятиэтажке в Великих Луках

    12:23  18 Декабря 2017  /обновлено: 12:23  18 Декабря 2017
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    Неизвестные подожгли квартиру в пятиэтажке в Великих Луках

    Великие Луки, 18 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось минувшим вечером в Великих Луках: загорелась квартира в пятиэтажном доме.

    Инцидент произошел около 22:30 часов вечера в пятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Гоголя, сообщают региональные новостные источники со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Псковской области. На место ЧП незамедлительно прибыл пожарно-спасательный отряд. Сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать семь человек.

    Огнеборцам удалось быстро ликвидировать пламя: сгорел только диван. По предварительной версии, пожар явился следствием поджога. В настоящее время специалисты продолжают разбираться в обстоятельствах и причинах пожара.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #пожар #мчс #великие луки
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