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Происшествия
Автобус и легковушка столкнулись на трассе в Псковской области
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    Автобус и легковушка столкнулись на трассе в Псковской области

    9:35  18 Декабря 2017  /обновлено: 9:35  18 Декабря 2017
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    Автобус и легковушка столкнулись на трассе в Псковской области

    Псков, 18 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием легковой машины и автобуса случилось вчера днем в Псковской области.

    Как пресс-служба регионального ГУ МЧС России, автомобильная авария случился в воскресенье, 17 декабря, около 12:12 часов дня в Новосокольническом районе на 267 километре трассы Шимск - Невель: столкнулись легковая машина и автобус.

    Водитель легкового автомобиля получил травмы. Пассажиры автобуса не пострадали, он продолжил движение. Для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия привлекались одна единица техники и три человека. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося, после чего будет вынесено решение процессуального характера.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #псков
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