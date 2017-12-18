Автобус и легковушка столкнулись на трассе в Псковской области

Псков, 18 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием легковой машины и автобуса случилось вчера днем в Псковской области.

Как пресс-служба регионального ГУ МЧС России, автомобильная авария случился в воскресенье, 17 декабря, около 12:12 часов дня в Новосокольническом районе на 267 километре трассы Шимск - Невель: столкнулись легковая машина и автобус.

Водитель легкового автомобиля получил травмы. Пассажиры автобуса не пострадали, он продолжил движение. Для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия привлекались одна единица техники и три человека. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося, после чего будет вынесено решение процессуального характера.