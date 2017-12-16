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Стало известно, когда перекроют центральные улицы в Пскове
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    Стало известно, когда перекроют центральные улицы в Пскове

    15:52  16 Декабря 2017  /обновлено: 15:53  16 Декабря 2017
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    Стало известно, когда перекроют центральные улицы в Пскове

    Псков, 16 декабря. Администрация Пскова подписала постановление о временном ограничении движения автомобильного транспорта на время торжественного открытия новогодней Ёлки.

    Как сообщает пресс-служба муниципалитета, проезд по Октябрьской площади будет закрыт для автомобильного транспорта в период с 15 до 19 часов 16 декабря. Также с 8.00 часов утра по московскому времени 28 декабря до 22.00 часов вечера 31 декабря проезд будет закрыт по улице Пушкина на участке от улицы Карла Маркса до улицы Ленина на время проведения городской новогодней ярмарки.

    В новогоднюю ночь, с 23.45 часов вечера по московскому времени 31 декабря до 5.00 часов утра 1 января, будет временно ограничено движение транспорта по Октябрьской площади, улице Советской до улицы Детской и Октябрьскому проспекту от Октябрьской площади до улицы Некрасова.

    Автор: Ксения Пудовкина
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