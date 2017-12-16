Жителю Псковской области грозит 15 лет тюрьмы за смерть собутыльника

Псков, 16 декабря. Уголовное дело в отношении жителя Псковской области, который избил до полусмерти товарища во время пьяного конфликта, передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на пресс-службу районной прокуратуры, инцидент произошел 29 марта текущего года: двое мужчин распивали спиртные напитки, после чего между ними разгорелась ссора, которая переросла в драку. Обвиняемый нанес многочисленные удары по голове потерпевшему. Мужчину госпитализировали, он впал в кому. Врача не удалось спасти жизнь потерпевшему, и он вскоре скончался в больнице.

В настоящее время уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего» в отношении задержанного мужчины передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.