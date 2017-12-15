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Более 50 видов спорта развиваются в Псковской области
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    Более 50 видов спорта развиваются в Псковской области

    16:41  15 Декабря 2017  /обновлено: 16:41  15 Декабря 2017
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    Более 50 видов спорта развиваются в Псковской области

    Псков, 15 декабря. В Псковской области развиваются 53 вида спорта. Об этом заявил на пресс-конференции глава государственного комитета по физической культуре и спорту Иван Штылин в пятницу, 15 декабря.

    Федерации туризма Псковской области и ушу прошли аккредитацию, кроме этого начали работу еще две федерации: тенниса и киберспорта. Как стало известно, в регионе начнут функционировать еще несколько федераций — по бодибилдингу, джиу-джитсу и лыжным гонкам — они подготавливают документы.

    «По лыжным гонкам до сих пор федерации не было, как ни странно», — приводит «Псковское агентство информации» слова главы комитета по фихической культуре и спорту Ивана Штылина.

    Федерация киберспорта Псковской области планирует провести в регионе турнир по играм ФИФА-2018 в преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в следующем году.

    Автор: Дарья Смолина
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    #спорт #псков #псковская область
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