Более 50 видов спорта развиваются в Псковской области

Псков, 15 декабря. В Псковской области развиваются 53 вида спорта. Об этом заявил на пресс-конференции глава государственного комитета по физической культуре и спорту Иван Штылин в пятницу, 15 декабря.

Федерации туризма Псковской области и ушу прошли аккредитацию, кроме этого начали работу еще две федерации: тенниса и киберспорта. Как стало известно, в регионе начнут функционировать еще несколько федераций — по бодибилдингу, джиу-джитсу и лыжным гонкам — они подготавливают документы.

«По лыжным гонкам до сих пор федерации не было, как ни странно», — приводит «Псковское агентство информации» слова главы комитета по фихической культуре и спорту Ивана Штылина.

Федерация киберспорта Псковской области планирует провести в регионе турнир по играм ФИФА-2018 в преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в следующем году.