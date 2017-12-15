Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Молодой житель Оренбуржья арестован за убийство семейной пары
Происшествия
Неизвестные подожгли новогодний шар в Пскове
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Неизвестные подожгли новогодний шар в Пскове

    13:45  15 Декабря 2017  /обновлено: 13:45  15 Декабря 2017
    46

    Неизвестные подожгли новогодний шар в Пскове

    Псков, 15 декабря. Пожарным поступило сообщение о возгорании новогоднего шара, который расположен на улице Кузнецкая в Пскове.

    Сотрудники пожарно-спасательного подразделения выехали на место происшествия: выгорела поверхность шара на площади два квадратных метра. Шесть человек принимали участие в ликвидации пожара, было задействовано две единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области.

    По информации региональных СМИ, предположительно, причиной пожара мог стать поджог. Декоративно-осветительный шар является элементом инсталляции около отеля «Покровский». На данный момент устанавливается личность злоумышленника.

    Напомним, в Пскове планируют установить всю новогоднюю иллюминацию до понедельника, 18 декабря. Новогодняя елка будет стоять на Октябрьской площади до 29 января.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #поджог #новый год #псков
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть