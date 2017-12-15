Неизвестные подожгли новогодний шар в Пскове

Псков, 15 декабря. Пожарным поступило сообщение о возгорании новогоднего шара, который расположен на улице Кузнецкая в Пскове.

Сотрудники пожарно-спасательного подразделения выехали на место происшествия: выгорела поверхность шара на площади два квадратных метра. Шесть человек принимали участие в ликвидации пожара, было задействовано две единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области.

По информации региональных СМИ, предположительно, причиной пожара мог стать поджог. Декоративно-осветительный шар является элементом инсталляции около отеля «Покровский». На данный момент устанавливается личность злоумышленника.

Напомним, в Пскове планируют установить всю новогоднюю иллюминацию до понедельника, 18 декабря. Новогодняя елка будет стоять на Октябрьской площади до 29 января.