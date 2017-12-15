Житель Псковской области послал по почте боевой пистолет

Псков, 15 декабря. Сотрудники «Почты России» с помощью специального оборудования обнаружили в посылке предметы, которые похожи на детали огнестрельного оружия. Житель Псковской области отправил австрийский пистолет марки «Glock» по почте.

О посылке, в которой находились, предположительно, детали огнестрельного оружия, сообщили сотрудникам правоохранительных органов. При вскрытии подтвердилось, что в посылке был разобранный пистолет.

«В настоящее время все изъятые предметы, а также данные отправителя и получателя переданы в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела», — цитирует «РИА Новости» пресс-службу предприятия.

Житель Печоры Псковской области пытался отправить австрийский пистолет в Оренбург.