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Житель Псковской области послал по почте боевой пистолет
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    Житель Псковской области послал по почте боевой пистолет

    13:29  15 Декабря 2017  /обновлено: 13:29  15 Декабря 2017
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    Житель Псковской области послал по почте боевой пистолет

    Псков, 15 декабря. Сотрудники «Почты России» с помощью специального оборудования обнаружили в посылке предметы, которые похожи на детали огнестрельного оружия. Житель Псковской области отправил австрийский пистолет марки «Glock» по почте.

    О посылке, в которой находились, предположительно, детали огнестрельного оружия, сообщили сотрудникам правоохранительных органов. При вскрытии подтвердилось, что в посылке был разобранный пистолет.

    «В настоящее время все изъятые предметы, а также данные отправителя и получателя переданы в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела», — цитирует «РИА Новости» пресс-службу предприятия.

    Житель Печоры Псковской области пытался отправить австрийский пистолет в Оренбург.

    Автор: Дарья Смолина
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    #почта россии #пистолет #псковская область
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