Жительница Великих Лук украла у коллеги две банковские карты с пин-кодами

Псков, 15 декабря. Жительница Великих Лук предстанет перед судом за кражу:она украла у своей коллеги банковские карты с пин-кодами.

В отдел полиции обратилась 57-летняя женщина, она сообщила, что у нее из сумки украли банковские карты. Сотрудники правоохранительных органов установили, что злоумышленница украла две банковские карты, к которым прилагались пин-коды, из сумки, которая лежала в шкафу для хранения одежды и вещей работников. Стражи порядка установили подозреваемую, ею оказалась коллега потерпевшей — 32-летняя местная жительница, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Женщина успела снять с карты деньги — более 30 тысяч рублей — и потратить их на свои нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».