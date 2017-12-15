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Жительница Великих Лук украла у коллеги две банковские карты с пин-кодами
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    Жительница Великих Лук украла у коллеги две банковские карты с пин-кодами

    10:51  15 Декабря 2017  /обновлено: 10:51  15 Декабря 2017
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    Жительница Великих Лук украла у коллеги две банковские карты с пин-кодами

    Псков, 15 декабря. Жительница Великих Лук предстанет перед судом за кражу:она украла у своей коллеги банковские карты с пин-кодами.

    В отдел полиции обратилась 57-летняя женщина, она сообщила, что у нее из сумки украли банковские карты. Сотрудники правоохранительных органов установили, что злоумышленница украла две банковские карты, к которым прилагались пин-коды, из сумки, которая лежала в шкафу для хранения одежды и вещей работников. Стражи порядка установили подозреваемую, ею оказалась коллега потерпевшей — 32-летняя местная жительница, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

    Женщина успела снять с карты деньги — более 30 тысяч рублей — и потратить их на свои нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

    Автор: Дарья Смолина
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    #кража #псковская область #великие луки
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