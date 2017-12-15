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Полиция раскрыла кражу планшета из иномарки в Великих Луках
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    Полиция раскрыла кражу планшета из иномарки в Великих Луках

    10:37  15 Декабря 2017  /обновлено: 10:37  15 Декабря 2017
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    Полиция раскрыла кражу планшета из иномарки в Великих Луках

    Псков, 15 декабря. Сотрудники правоохранительных органов установили подозреваемого, который украл из автомобиля Audi планшет. Инцидент произошел в Великих Луках 7 декабря.

    Автомобиль Audi был припаркован во дворе дома, который расположен по проспекту Гагарина. Неизвестный проник в автомобиль и украл планшет, который лежал в салоне иномарки на видном месте. За помощью в отдел полиции обратился 22-летний водитель автомобиля, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

    Сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемого, им оказался 21-летний житель Новосокольнического района, который нигде не работает. Стражи порядка изъяли похищенный планшет. На данный момент проводит проверка.

    Автор: Дарья Смолина
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    #кража #псковская область #великие луки
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