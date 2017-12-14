Инспекторы ГИБДД устроили погоню за виновником ДТП в Пскове

Псков, 14 декабря. Инспекторы ГИБДД в Пскове устроили погоню за водителем, который устроил ДТП и скрылся с места аварии.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области, инцидент произошел 11 декабря около 16:00 часов по московскому времени на Октябрьском проспекте: водитель автомобиля Lada Granta протаранил ГАЗ и скрылся с места ДТП. Сотрудники охраны правопорядка обнаружили автомобиль нарушителя в районе улицы Юбилейной и Красноармейской набережной. Водитель проигнорировал требование инспекторов ГИБДД остановиться и продолжил движение.

Отечественная легковушка наехала на бордюрный камень и врезалась в припаркованную Toyota, после чего правоохранители задержали водителя. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.