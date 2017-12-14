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Инспекторы ГИБДД устроили погоню за виновником ДТП в Пскове
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    Инспекторы ГИБДД устроили погоню за виновником ДТП в Пскове

    14:38  14 Декабря 2017  /обновлено: 14:39  14 Декабря 2017
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    Инспекторы ГИБДД устроили погоню за виновником ДТП в Пскове

    Псков, 14 декабря. Инспекторы ГИБДД в Пскове устроили погоню за водителем, который устроил ДТП и скрылся с места аварии.

    Как сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области, инцидент произошел 11 декабря около 16:00 часов по московскому времени на Октябрьском проспекте: водитель автомобиля Lada Granta протаранил ГАЗ и скрылся с места ДТП. Сотрудники охраны правопорядка обнаружили автомобиль нарушителя в районе улицы Юбилейной и Красноармейской набережной. Водитель проигнорировал требование инспекторов ГИБДД остановиться и продолжил движение.

    Отечественная легковушка наехала на бордюрный камень и врезалась в припаркованную Toyota, после чего правоохранители задержали водителя. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #гибдд #псков
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