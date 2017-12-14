Автомобилист сбил девушку на пешеходном переходе в Пскове и скрылся

Псков, 14 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода случилось вчера в Пскове: неизвестный автомобилист сбил девушку и скрылся.

По информации региональных новостных источников, автомобилист, личность которого на данный момент не установлена, на неизвестной машине допустил наезд на 18-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по пешеходному пешеходу на зеленый сигнал светофора, после чего водитель скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

Девушка получила травмы, сотрудники скорой помощи доставили пострадавшую в медицинское учреждение. В настоящее время органы охраны правопорядка устанавливают личность скрывшегося с месса ДТП водителя.