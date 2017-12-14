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Автомобилист сбил девушку на пешеходном переходе в Пскове и скрылся
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    Автомобилист сбил девушку на пешеходном переходе в Пскове и скрылся

    11:59  14 Декабря 2017
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    Автомобилист сбил девушку на пешеходном переходе в Пскове и скрылся

    Псков, 14 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода случилось вчера в Пскове: неизвестный автомобилист сбил девушку и скрылся.

    По информации региональных новостных источников, автомобилист, личность которого на данный момент не установлена, на неизвестной машине допустил наезд на 18-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по пешеходному пешеходу на зеленый сигнал светофора, после чего водитель скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

    Девушка получила травмы, сотрудники скорой помощи доставили пострадавшую в медицинское учреждение. В настоящее время органы охраны правопорядка устанавливают личность скрывшегося с месса ДТП водителя.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #псков
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