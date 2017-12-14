ДТП в Великих Луках: столкнулись ВАЗ и иномарка, есть пострадавший

Великие Луки, 14 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием отечественного автомобиля и иномарки случилось вчера вечером в Великих Луках.

Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на информацию, предоставленную в полиции города, автомобильная авария произошла в среду, 13 декабря, около 18:30 часов утра по московскому времени на перекрестке улиц Вокзальной и Дружбы. По предварительной информации известно, что водитель отечественного автомобиля не уступил дорогу иномарке, после чего произошло столкновение. Транспортные средства получили серьезные механические повреждения. Водитель отечественной легковушки получил травмы и ссадины.

В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку по данному факту, выясняют обстоятельства и причины ДТП.