Движение по Рижскому проспекту в Пскове затруднено из-за ДТП

Псков, 13 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием внедорожника и грузовой машины случилось сегодня в Пскове.

Как сообщают региональные новостные источники, автомобильная авария произошла в среду, 13 декабря, на пересечении Рижского проспекта и Западной улицы: столкнулись грузовик и кроссовер. Водителям, маршрут движения которых построен через место авария, приходится нарушать правила дорожного движения и пересекать двойную сплошную, так как транспорт, попавший в ДТП, занял две правые полосы.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, выясняют обстоятельства ДТП и восстанавливают движение по участку трассы.