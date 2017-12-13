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Политика
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Происшествия
Движение по Рижскому проспекту в Пскове затруднено из-за ДТП
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    Движение по Рижскому проспекту в Пскове затруднено из-за ДТП

    16:15  13 Декабря 2017  /обновлено: 16:15  13 Декабря 2017
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    Движение по Рижскому проспекту в Пскове затруднено из-за ДТП

    Псков, 13 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием внедорожника и грузовой машины случилось сегодня в Пскове.

    Как сообщают региональные новостные источники, автомобильная авария произошла в среду, 13 декабря, на пересечении Рижского проспекта и Западной улицы: столкнулись грузовик и кроссовер. Водителям, маршрут движения которых построен через место авария, приходится нарушать правила дорожного движения и пересекать двойную сплошную, так как транспорт, попавший в ДТП, занял две правые полосы.

    В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, выясняют обстоятельства ДТП и восстанавливают движение по участку трассы.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #псков
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