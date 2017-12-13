Тело пожилого рыбака обнаружили в озере около Великих Лук

Великие Луки, 13 декабря. Тело мертвого мужчины обнаружили вчера в озере в Великих Луках.

По информации региональных новостных источников со ссылкой на сообщение пресс-службы регионального ГУ МЧС России, водолазы достали на берег из озера Днико, расположенного возле деревни Костелево Великолукского района, тело мертвого мужчины и передали его сотрудникам органов охраны правопорядка.

Полицейские установили, что погибшим является 63-летний мужчина. В настоящий момент проводится проверка и выясняются обстоятельства и причины гибели мужчины, после проверки будет принято решение процессуального характера.