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Тело пожилого рыбака обнаружили в озере около Великих Лук
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    Тело пожилого рыбака обнаружили в озере около Великих Лук

    13:20  13 Декабря 2017  /обновлено: 13:21  13 Декабря 2017
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    Тело пожилого рыбака обнаружили в озере около Великих Лук

    Великие Луки, 13 декабря. Тело мертвого мужчины обнаружили вчера в озере в Великих Луках.

    По информации региональных новостных источников со ссылкой на сообщение пресс-службы регионального ГУ МЧС России, водолазы достали на берег из озера Днико, расположенного возле деревни Костелево Великолукского района, тело мертвого мужчины и передали его сотрудникам органов охраны правопорядка.

    Полицейские  установили, что погибшим является 63-летний мужчина. В настоящий момент проводится проверка и выясняются обстоятельства и причины гибели мужчины, после проверки будет принято решение процессуального характера.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #великие луки
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