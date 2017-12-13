Мать, недокармливавшую младенца, могут лишить родительских прав в Псковской области

Псков, 13 декабря. Уголовное дело возбудили в отношении жительницы Псковской области, которую обвиняют в неисполнении родительских обязанностей по воспитанию ребенка.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по региону, в конце 2016 года у 30-летней женщины родился ребенок, в апреле сотрудники больницы обратились к правоохранителям и сообщили, что полугодовалый младенец не набирает вес, также у него диагностировали заболевания желудочно-кишечного тракта. Ребенка госпитализировали.

Мать ребенка спустя месяц написала заявление с просьбой о помощи, так как не справлялась с обязанностями по уходу за малышом. Его определили в Областной дом ребенка. В настоящее время в отношении женщины возбудили уголовное дело. Ей грозит лишение родительских прав.