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Житель Великих Лук, обокравший сарай, задержан сотрудниками ДПС
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    Житель Великих Лук, обокравший сарай, задержан сотрудниками ДПС

    22:11  12 Декабря 2017  /обновлено: 22:11  12 Декабря 2017
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    Житель Великих Лук, обокравший сарай, задержан сотрудниками ДПС

    Псков, 12 декабря. Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД задержали жителя Великих Лук, который подозревается в хищении имущества.

    Местный житель проник в сарай, который расположен на улице Комсомольской в Великих Луках, и похитил топор, металлическую стремянку и пиломатериалы, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области. Сотрудники ДПС остановили автомобиль «Газель», в котором находились похищенные вещи. Местного жителя — 31-летнего мужчину — задержали на проспекте Гагарина. Отмечается, что он причинил ущерб на сумму около девяти тысяч рублей. Топор, металлическая стремянка и пиломатериалы были изъяты. На данный момент ведется проверка.

    Напомним, дорожно-транспортное происшествие с участием пьяного велосипедиста произошло в деревне Родина Псковской области. Велосипедист получил незначительные травмы, в больницу он обращаться не стал.

    Автор: Дарья Смолина
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    #хищение #псковская область #великие луки
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