Житель Великих Лук, обокравший сарай, задержан сотрудниками ДПС

Псков, 12 декабря. Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД задержали жителя Великих Лук, который подозревается в хищении имущества.

Местный житель проник в сарай, который расположен на улице Комсомольской в Великих Луках, и похитил топор, металлическую стремянку и пиломатериалы, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области. Сотрудники ДПС остановили автомобиль «Газель», в котором находились похищенные вещи. Местного жителя — 31-летнего мужчину — задержали на проспекте Гагарина. Отмечается, что он причинил ущерб на сумму около девяти тысяч рублей. Топор, металлическая стремянка и пиломатериалы были изъяты. На данный момент ведется проверка.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие с участием пьяного велосипедиста произошло в деревне Родина Псковской области. Велосипедист получил незначительные травмы, в больницу он обращаться не стал.