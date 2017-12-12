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Житель Пскова получил 11 лет колонии за контрабанду наркотиков
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    Житель Пскова получил 11 лет колонии за контрабанду наркотиков

    21:13  12 Декабря 2017  /обновлено: 21:13  12 Декабря 2017
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    Житель Пскова получил 11 лет колонии за контрабанду наркотиков

    Псков, 12 декабря. Житель Пскова приговорен к 11 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Ему было предъявлено обвинением по трем статьям: «контрабанда через таможенную границу Таможенного союза<..>», «покушение на незаконное приобретение наркотических средств и психотропных веществ» и «незаконное приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере».

    Местный житель через Интернет покупал у неустановленных лиц наркотики и психотропные вещества в крупном и особо крупном размере на территории США и Евросоюза, сообщает пресс-служба Псковского областного суда. Посылки с запрещенными веществами молодому человеку отправлялись через международные почтовые отправления, кроме этого он получал товар из Калининграда и Санкт-Петербурга.

     Молодой человек приобретал вещества в период с ноября 2016 по январь 2017 года. Местный житель страдал полинаркоманией.

    Автор: Дарья Смолина
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    #суд #псков
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