Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: США «не увидели» значительного вывода российских войск из Сирии
Общество
Улица Стахановская в Пскове может стать пешеходной
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Улица Стахановская в Пскове может стать пешеходной

    22:31  12 Декабря 2017  /обновлено: 22:31  12 Декабря 2017
    165

    Улица Стахановская в Пскове может стать пешеходной

    Псков, 12 декабря. Улица Стахановская в Пскове может стать пешеходной. Данную идею озвучил начальник ОГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт.

    Заседание городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения прошло во вторник, 12 декабря. На заседании был рассмотрен вопрос о возможном создании пешеходной улицы Стахановская. Жители данной улицы просили закрыть сквозной проезд на улицу Вокзальную, сообщает «Псковское агентство информации» со ссылкой на информацию пресс-службы города .

    Как стало известно, запрос о том, чтобы сделать улицу Стахановская сделать пешеходной, направлен в управление по градостроительной деятельности. Сотрудники отдела разработают проект решения.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #псков #улица
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть