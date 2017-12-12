Псков, 12 декабря. Улица Стахановская в Пскове может стать пешеходной. Данную идею озвучил начальник ОГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт.

Заседание городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения прошло во вторник, 12 декабря. На заседании был рассмотрен вопрос о возможном создании пешеходной улицы Стахановская. Жители данной улицы просили закрыть сквозной проезд на улицу Вокзальную, сообщает «Псковское агентство информации» со ссылкой на информацию пресс-службы города .

Как стало известно, запрос о том, чтобы сделать улицу Стахановская сделать пешеходной, направлен в управление по градостроительной деятельности. Сотрудники отдела разработают проект решения.