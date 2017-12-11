Четверо пьяных водителей-рецидивистов задержаны в Псковской области

Псков, 11 декабря. Сотрудники ГИБДД задержали водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. На территории Псковской области было зарегистрировано несколько случаев, в которых автолюбители уже подвергались административному наказанию за данное правонарушение.

Было зарегистрирована четыре аналогичных случая, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области. Первого водителя остановили сотрудники ГИБДД в Пскове ночью в субботу, 9 декабря. Водитель «ВАЗ-21063» ехал пьяным по Ленинградскому шоссе. Второй случай произошел в Опочке, молодой человек также управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

Водитель иномарки — 32-летний житель Ленинградской области — был пойман сотрудниками полиции в деревне Пятчино вечером в субботу, 9 декабря. Четвертый случай пришелся на 33-летнего жителя Пушкинских Гор, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Его поймали на улице Пионерской ночью в воскресенье, 10 декабря. По данным фактам проводятся проверки.