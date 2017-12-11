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Плетнев представил в Пскове киноленту «Жги!»
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    Плетнев представил в Пскове киноленту «Жги!»

    16:41  11 Декабря 2017  /обновлено: 16:43  11 Декабря 2017
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    Плетнев представил в Пскове киноленту «Жги!»

    Псков, 11 декабря. Актер и режиссер Кирилл Плетнев представил жителям и гостям Пскова свой фильм «Жги!», съемки которого проходили в регионе. Показ киноленты прошел в кинотеатре «Победа» в два часа дня в воскресенье, 10 декабря.

    Жители и гости города могли задать вопросу Кириллу Плетневу, а также узнать более подробно о его новом фильме. По словам режиссера картины, идея фильма появилась у него после прочтения статьи про английскую певицу Саманту Бейл, которая до победы в проекте X-Factor работала надсмотрщицей в колонии.

    Исправительная колония в Невеле стала местом съемок, отмечается, что в массовке снимались местные жители.

    «Я ужасно рад видеть знакомые лица из города Невеля, которые снимались в нашем фильме и которые сейчас себя увидят на экране», — цитирует «Псковская правда» Кирилла Плетнева.

    Автор: Дарья Смолина
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    #кино #премьера #псков #кирилл плетнев
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