Плетнев представил в Пскове киноленту «Жги!»

Псков, 11 декабря. Актер и режиссер Кирилл Плетнев представил жителям и гостям Пскова свой фильм «Жги!», съемки которого проходили в регионе. Показ киноленты прошел в кинотеатре «Победа» в два часа дня в воскресенье, 10 декабря.

Жители и гости города могли задать вопросу Кириллу Плетневу, а также узнать более подробно о его новом фильме. По словам режиссера картины, идея фильма появилась у него после прочтения статьи про английскую певицу Саманту Бейл, которая до победы в проекте X-Factor работала надсмотрщицей в колонии.

Исправительная колония в Невеле стала местом съемок, отмечается, что в массовке снимались местные жители.