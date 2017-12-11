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Мошенник снял более 6 тысяч рублей с карты жительницы Псковской области
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    Мошенник снял более 6 тысяч рублей с карты жительницы Псковской области

    16:11  11 Декабря 2017  /обновлено: 16:11  11 Декабря 2017
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    Мошенник снял более 6 тысяч рублей с карты жительницы Псковской области

    Псков, 11 декабря. Неизвестный позвонил женщине и представился сотрудником одной из телекоммуникационных компаний, после чего снял с ее банковской карты более шести тысяч рублей. Инцидент произошел в Себеже Псковской области в воскресенье, 10 декабря.

    По предварительной информации, мужчина обманным путем смог узнать реквизиты банковской карты местной жительницы, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области. После чего он снял денежные средства. Местная жительница обратилась в отдел полиции, и сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося. Было возбуждено уголовное дело.

    Напомним, семнадцатилетний житель Омска, который хотел приобрести криптовалюту, стал жертвой мошенников: молодой человек купил биткоин за 60 тысяч рублей.

    Автор: Дарья Смолина
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    #мошенничество #псковская область
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