Мошенник снял более 6 тысяч рублей с карты жительницы Псковской области

Псков, 11 декабря. Неизвестный позвонил женщине и представился сотрудником одной из телекоммуникационных компаний, после чего снял с ее банковской карты более шести тысяч рублей. Инцидент произошел в Себеже Псковской области в воскресенье, 10 декабря.

По предварительной информации, мужчина обманным путем смог узнать реквизиты банковской карты местной жительницы, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области. После чего он снял денежные средства. Местная жительница обратилась в отдел полиции, и сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося. Было возбуждено уголовное дело.

Напомним, семнадцатилетний житель Омска, который хотел приобрести криптовалюту, стал жертвой мошенников: молодой человек купил биткоин за 60 тысяч рублей.