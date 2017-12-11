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Таксу выбросили с третьего этажа дома в Великих Луках
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    Таксу выбросили с третьего этажа дома в Великих Луках

    11:06  11 Декабря 2017  /обновлено: 11:07  11 Декабря 2017
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    Таксу выбросили с третьего этажа дома в Великих Луках

    Псков, 11 декабря. Директор приюта для бездомных животных «Милый» обратился в отдел полиции с заявлением. Было сообщено, что в приют поступила такса, которую выбросили из окна многоэтажного дома в Великих Луках. 

    Мусорный пакет, в котором была собака, выбросили с третьего этажа дома. Как стало известно, хозяин — молодой человек 1993 года рождения, сообщил, что он распивал спиртные напитки, и пес мешал ему, поэтому он выставил его в общий коридор. Зоозащитники уверены, хозяин собаки сам выбросил животное из окна, сообщает «Псковская лента новостей». В приют неоднократно поступали сообщения о том, что молодой человек грубо обращается со своим четвероногим другом.  

    Ветеринары боролись за жизнь собаки в течение трех недель, но она умерла. У животного были отбиты внутренние органы. 

    Автор: Дарья Смолина
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    #зоозащитники #собака #псковская область #еликие луки
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