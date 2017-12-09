Псков, 9 декабря. Сотрудники МЧС предупреждают жителей Псковской области о том, что ледостав — явление опасное. Ежегодно в этот период в регионе погибает от пяти до семи человек.

Ледостав опасен в Псковской области тем, что в регионе переменчивая погода: отрицательная температура сменяется на потепление. Кромки льда, которые образовались у берегов водных объектов, непрочные, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области.

Жители региона пренебрегают правилами безопасности и выходят на тонкий лед, и таким образом повышается вероятность оказаться в холодной воде и погибнуть. Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют выходить на лед только, когда его толщина будет от десяти до двенадцати сантиметров.