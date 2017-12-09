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От 5 до 7 жителей Псковской области погибают на льду ежегодно — МЧС
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    От 5 до 7 жителей Псковской области погибают на льду ежегодно — МЧС

    15:05  9 Декабря 2017  /обновлено: 15:05  09 Декабря 2017
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    От 5 до 7 жителей Псковской области погибают на льду ежегодно — МЧС

    Псков, 9 декабря. Сотрудники МЧС предупреждают жителей Псковской области о том, что ледостав — явление опасное. Ежегодно в этот период в регионе погибает от пяти до семи человек.

    Ледостав опасен в Псковской области тем, что в регионе переменчивая погода: отрицательная температура сменяется на потепление. Кромки льда, которые образовались у берегов водных объектов, непрочные, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области.

    Жители региона пренебрегают правилами безопасности и выходят на тонкий лед, и таким образом повышается вероятность оказаться в холодной воде и погибнуть. Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют выходить на лед только, когда его толщина будет от десяти до двенадцати сантиметров.

    Автор: Дарья Смолина
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    #мчс #псков #псковская область
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