Житель Пскова лишился машины ритуальных услуг из-за долгов по алиментам

Псков, 9 декабря. У жителя Пскова, который занимается предоставлением ритуальных услуг, арестовали автомобиль из-за невыплаты алиментов.

Мужчина в течение полугода не выплачивал алименты на содержание своего несовершеннолетнего сына, сообщает пресс-служба УФССП России по Псковской области. Его долг уже составил около 100 тысяч рублей.

Судебные приставы узнали, что у мужчины в собственности находится несколько машин. Судебный пристав, выехав на место проживание неплательщика, составил акт описи и ареста автомобиля Mercedes Vito. Машину оставили псковичу на хранение, его предупредили об уголовной ответственности за незаконные действия в отношении данного автомобиля.

Мужчина должен будет оплатить всю сумму долга в течение десяти дней, если он не выполнит условие, то автомобиль будет передан на торги.