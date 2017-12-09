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Происшествия
Житель Пскова лишился машины ритуальных услуг из-за долгов по алиментам
Происшествия
Житель Пскова лишился машины ритуальных услуг из-за долгов по алиментам
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    Житель Пскова лишился машины ритуальных услуг из-за долгов по алиментам

    10:14  9 Декабря 2017  /обновлено: 10:14  09 Декабря 2017
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    Житель Пскова лишился машины ритуальных услуг из-за долгов по алиментам

    Псков, 9 декабря. У жителя Пскова, который занимается предоставлением ритуальных услуг, арестовали автомобиль из-за невыплаты алиментов.

    Мужчина в течение полугода не выплачивал алименты на содержание своего несовершеннолетнего сына, сообщает пресс-служба УФССП России по Псковской области. Его долг уже составил около 100 тысяч рублей.

    Судебные приставы узнали, что у мужчины в собственности находится несколько машин. Судебный пристав, выехав на место проживание неплательщика, составил акт описи и ареста автомобиля Mercedes Vito. Машину оставили псковичу на хранение, его предупредили об уголовной ответственности за незаконные действия в отношении данного автомобиля.

    Мужчина должен будет оплатить всю сумму долга в течение десяти дней, если он не выполнит условие, то автомобиль будет передан на торги.

    Автор: Дарья Смолина
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    #псков #алименты
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