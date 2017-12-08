Пьяный велосипедист столкнулся с иномаркой в Псковской области

Псков, 8 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста и иномарки произошло в деревне Родина Псковской области вечером в четверг, 7 декабря. Отмечается, велосипедист находился в состоянии алкогольного опьянения.

Велосипедист — мужчина 1970 года рождения — не смогу справиться с управлением и врезался в автомобиль, который ехал по встречной полосе. В результате дорожно-транспортного происшествия, иномарка выехала в кювет, сообщают местные СМИ. Водитель автомобиля не пострадала, небольшие травмы получил велосипедист, но в медицинское учреждение он не поехал.

Стоит отметить, что 7 декабря в регионе было зарегистрировано три аварии: получили различные травмы четыре человека. Одно дорожно-транспортное происшествие было совершено пьяным водителем.