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Псковского поэта наградят медалью «За заслуги перед Псковом»
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    Псковского поэта наградят медалью «За заслуги перед Псковом»

    14:30  8 Декабря 2017  /обновлено: 14:30  08 Декабря 2017
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    Псковского поэта наградят медалью «За заслуги перед Псковом»

    Псков, 8 декабря. Псковского поэта, публициста и главного редактора сайта «Псковский литературный портал» Андрея Бениаминова наградят медалью «За заслуги перед Псковом».

    Депутаты Псковской городской думы на заседании рассматривали вопрос о присвоении медали «За заслуги перед Псковом» псковскому поэту в пятницу, 8 декабря, об этом сообщает «АиФ» со ссылкой на информацию пресс-службы муниципалитета. Отмечается, что «Союз писателей России» выдвинул его кандидатуру.

    Андрей Бениаминов родился в Пскове. Он окончил Псковский индустриальный техникум, Санкт-Петербургский технический университет и Академию государственной противопожарной службы МЧС России. Он является членом Союза писателей России и Русского литературного клуба.

    Автор: Дарья Смолина
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    #псков #за заслуги перед псковом
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