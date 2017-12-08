Псковского поэта наградят медалью «За заслуги перед Псковом»

Псков, 8 декабря. Псковского поэта, публициста и главного редактора сайта «Псковский литературный портал» Андрея Бениаминова наградят медалью «За заслуги перед Псковом».

Депутаты Псковской городской думы на заседании рассматривали вопрос о присвоении медали «За заслуги перед Псковом» псковскому поэту в пятницу, 8 декабря, об этом сообщает «АиФ» со ссылкой на информацию пресс-службы муниципалитета. Отмечается, что «Союз писателей России» выдвинул его кандидатуру.

Андрей Бениаминов родился в Пскове. Он окончил Псковский индустриальный техникум, Санкт-Петербургский технический университет и Академию государственной противопожарной службы МЧС России. Он является членом Союза писателей России и Русского литературного клуба.