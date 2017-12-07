Псков, 7 декабря. Карантин по бешенству введен в двух районах Псковской области: Островском и Великолукском. Соответствующий указ за подписью врио губернатора Псковской области Веры Емельяновой был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе, который размещен на сайте правовой информации, сообщается, что на дворовой территории Г.С. Гашинова в деревне Скуратова и на территории самого населенного пункта введены ограничительные мероприятия из-за карантина по бешенству, сообщает «Псковская лента новостей».

Аналогичный указ был опубликован и для Великолукского района региона: на дворовой территории М. Лаврентьевой в деревне Нюссо и на территории данного населенного пункта введены ограничительные мероприятия.