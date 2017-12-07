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Карантин по бешенству введен в двух районах Псковской области
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    Карантин по бешенству введен в двух районах Псковской области

    21:06  7 Декабря 2017  /обновлено: 21:06  07 Декабря 2017
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    Карантин по бешенству введен в двух районах Псковской области

    Псков, 7 декабря. Карантин по бешенству введен в двух районах Псковской области: Островском и Великолукском. Соответствующий указ за подписью врио губернатора Псковской области Веры Емельяновой был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    В указе, который размещен на сайте правовой информации, сообщается, что на дворовой территории Г.С. Гашинова в деревне Скуратова и на территории самого населенного пункта введены ограничительные мероприятия из-за карантина по бешенству, сообщает «Псковская лента новостей».

    Аналогичный указ был опубликован и для Великолукского района региона: на дворовой территории М. Лаврентьевой в деревне Нюссо и на территории данного населенного пункта введены ограничительные мероприятия.

    Автор: Дарья Смолина
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    #карантин #псков
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