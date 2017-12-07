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Происшествия
Грузовик и легковушка столкнулись на автодороге в Псковской области, есть пострадавший
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    Грузовик и легковушка столкнулись на автодороге в Псковской области, есть пострадавший

    11:15  7 Декабря 2017
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    Грузовик и легковушка столкнулись на автодороге в Псковской области, есть пострадавший

    Псков, 7 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием Opel Corsa и грузовика произошло рано утром в среду, 6 декабря. Автомобильная авария случилась у деревни Стремутка на 303-м километре трассы Санкт-Петербург — Невель.

    Водитель – девушка 1986 года рождения – не справилась с управлением автомобиля и наехала на дорожные знаки, после чего выехала на встречную полосу и столкнулась с Scania, сообщает «Псковская лента новостей» со ссылкой на сообщение ГУ МЧС России по Псковской области. Стало известно, что в результате дорожно-транспортного происшествия получил травмы пассажир легковушки.

    Отметим, что автомобильная авария с участием автобуса «ПАЗ» и легкового автомобиля произошла недалеко деревни Плиссы Невельского района Псковской области. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #псковская область
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