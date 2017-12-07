Грузовик и легковушка столкнулись на автодороге в Псковской области, есть пострадавший

Псков, 7 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием Opel Corsa и грузовика произошло рано утром в среду, 6 декабря. Автомобильная авария случилась у деревни Стремутка на 303-м километре трассы Санкт-Петербург — Невель.

Водитель – девушка 1986 года рождения – не справилась с управлением автомобиля и наехала на дорожные знаки, после чего выехала на встречную полосу и столкнулась с Scania, сообщает «Псковская лента новостей» со ссылкой на сообщение ГУ МЧС России по Псковской области. Стало известно, что в результате дорожно-транспортного происшествия получил травмы пассажир легковушки.

Отметим, что автомобильная авария с участием автобуса «ПАЗ» и легкового автомобиля произошла недалеко деревни Плиссы Невельского района Псковской области. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует.