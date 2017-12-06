Житель Великих Лук купил в Интернете процессор за 20 тысяч рублей, а получил лаваш

Великие Луки, 6 декабря. Житель Великих Лук обратился в полицию после того, как получил по почте вместо комплектующих деталей для компьютера лаваш.

По информации пресс-службы УМВД России по Псковской области, 23-летний молодой человек заказал на одном из интернет-сайтов детали для компьютера. После разговора с продавцом, он перевел на его счет 20 тысяч рублей. Посылка пришла по почте, но после вскрытия мужчина обнаружил вместо заказанных деталей лаваш.

Обманутый местный житель обратился в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело, следствие разбирается в обстоятельствах произошедшего. Сотрудники охраны правопорядка предупреждают об активизации деятельности мошенников и просят не предоставлять реквизиты карт незнакомым людям.