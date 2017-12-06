Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Водитель потерял сознание за рулем автомобиля в Мурманске
Происшествия
Житель Великих Лук купил в Интернете процессор за 20 тысяч рублей, а получил лаваш
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Житель Великих Лук купил в Интернете процессор за 20 тысяч рублей, а получил лаваш

    15:16  6 Декабря 2017
    57

    Житель Великих Лук купил в Интернете процессор за 20 тысяч рублей, а получил лаваш

    Великие Луки, 6 декабря. Житель Великих Лук обратился в полицию после того, как получил по почте вместо комплектующих деталей для компьютера лаваш.

    По информации пресс-службы УМВД России по Псковской области, 23-летний молодой человек заказал на одном из интернет-сайтов детали для компьютера. После разговора с продавцом, он перевел на его счет 20 тысяч рублей. Посылка пришла по почте, но после вскрытия мужчина обнаружил вместо заказанных деталей лаваш.

    Обманутый местный житель обратился в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело, следствие разбирается в обстоятельствах произошедшего. Сотрудники охраны правопорядка предупреждают об активизации деятельности мошенников и просят не предоставлять реквизиты карт незнакомым людям.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #великие луки
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть