Велосипедист попал под колеса микроавтобуса в Псковской области

Псков, 6 декабря. Микроавтобус сбил велосипедиста вчера вечером в Псковской области, мужчину госпитализировали.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие случилось во вторник, 5 декабря, в вечернее время суток в Гдовском районе: микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter под управлением 21-летнего водителя сбил жителя деревни Брагино, который двигался на велосипеде по краю проезжей части.

Мужчина получил травмы и ушибы, сотрудники скорой помощи доставили 49-летнего пострадавшего в медицинское учреждение. Установлено, что молодой водитель не справился с управлением и вылетел на обочину, наехав на велосипедиства.