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Спорт
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Велосипедист попал под колеса микроавтобуса в Псковской области
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    Велосипедист попал под колеса микроавтобуса в Псковской области

    13:20  6 Декабря 2017
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    Велосипедист попал под колеса микроавтобуса в Псковской области

    Псков, 6 декабря. Микроавтобус сбил велосипедиста вчера вечером в Псковской области, мужчину госпитализировали.

    Как сообщает пресс-служба ГИБДД УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие случилось во вторник, 5 декабря, в вечернее время суток в Гдовском районе: микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter под управлением 21-летнего водителя сбил жителя деревни Брагино, который двигался на велосипеде по краю проезжей части.

    Мужчина получил травмы и ушибы, сотрудники скорой помощи доставили 49-летнего пострадавшего в медицинское учреждение. Установлено, что молодой водитель не справился с управлением и вылетел на обочину, наехав на велосипедиства.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #псков
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