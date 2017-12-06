Один человек погиб и два пострадали в ДТП на трассе в Псковской области

Псков, 6 декабря. Смертельная автомобильная авария с участием отечественного автомобиля и иномарки произошла минувшей ночью в Псковской области.

По информации региональных новостных источников со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России, дорожно-транспортное происшествие случилось на 343 километре трассы Р-23 около 00:36 часов ночи по московскому времени в Островском районе: столкнулись Ford Focus и LADA Kalina.

Из региональных источников известно, что 23-летняя девушка получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте ДТП. Сотрудники скорой помощи доставили еще двух пострадавших в медицинское учреждение. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства смертельной аварии, после чего будет вынесено процессуальное решение.