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Политика
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Происшествия
Один человек погиб и два пострадали в ДТП на трассе в Псковской области
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    Один человек погиб и два пострадали в ДТП на трассе в Псковской области

    11:18  6 Декабря 2017
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    Один человек погиб и два пострадали в ДТП на трассе в Псковской области

    Псков, 6 декабря. Смертельная автомобильная авария с участием отечественного автомобиля и иномарки произошла минувшей ночью в Псковской области.

    По информации региональных новостных источников со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России, дорожно-транспортное происшествие случилось на 343 километре трассы Р-23  около 00:36 часов ночи по московскому времени в Островском районе: столкнулись Ford Focus и LADA Kalina.

    Из региональных источников известно, что 23-летняя девушка получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте ДТП. Сотрудники скорой помощи доставили еще двух пострадавших в медицинское учреждение. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства смертельной аварии, после чего будет вынесено процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #псков
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