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Пскович, изнасиловавший пятилетнего племянника, получил 12 лет колонии
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    Пскович, изнасиловавший пятилетнего племянника, получил 12 лет колонии

    18:01  5 Декабря 2017
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    Пскович, изнасиловавший пятилетнего племянника, получил 12 лет колонии

    Псков, 5 декабря. Псковский суд вынес приговор в отношении молодого человека, который изнасиловал пятилетнего племянника, и выбрал меру пресечения в виде 12 лет колонии.

    Инцидент произошел летом 2015 года, когда ребенок гостил у бабушки с дедушкой в деревне: 20-летний молодой человек, который приходится дядей мальчику, воспользовался его беспомощностью и изнасиловал. Ребенок рассказал родителям о случившемся только в феврале 2016 года, они обратились с заявлением в суд.

    Сотрудники охраны правопорядка задержали подозреваемого мужчину, во время проведения следствия и до момента оглашения судебного приговора он находился в изоляторе. Суд приговор насильника к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

    Автор: Ксения Пудовкина
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