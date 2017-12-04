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Новости Сирии
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Общество
Акция «Дерево детских желаний» стартует 5 декабря в Пскове
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    Акция «Дерево детских желаний» стартует 5 декабря в Пскове

    21:14  4 Декабря 2017
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    Акция «Дерево детских желаний» стартует 5 декабря в Пскове

    Псков, 4 декабря. Акция «Дерево детских желаний» пройдет в торговом комплексе «ПИК-60» в Пскове в 16.00 во вторник, 5 декабря.

    Акция проходит для 60 детей с ограниченными возможностями здоровья, а также учеников начальных классов специальных(коррекционных) школ Пскова. В торговом центре будет стоять елка, которая будет украшена не только игрушками и гирляндами, но и детскими открытками, сообщает пресс-служба Псковского Красного Креста. Каждый житель и гость Пскова может стать волшебником: взять и прочитать открытку и исполнить детскую мечту, купив подарок. Другой вариант — отдать деньги в копилку Красного Креста, отмечается, что деньги пойдут на подарки и помощь детям.

    Принять участие в акции можно будет по 27 декабря этого года. Также можно стать волонтером и дежурить на акции.

    Автор: Дарья Смолина
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