Акция «Дерево детских желаний» стартует 5 декабря в Пскове

Псков, 4 декабря. Акция «Дерево детских желаний» пройдет в торговом комплексе «ПИК-60» в Пскове в 16.00 во вторник, 5 декабря.

Акция проходит для 60 детей с ограниченными возможностями здоровья, а также учеников начальных классов специальных(коррекционных) школ Пскова. В торговом центре будет стоять елка, которая будет украшена не только игрушками и гирляндами, но и детскими открытками, сообщает пресс-служба Псковского Красного Креста. Каждый житель и гость Пскова может стать волшебником: взять и прочитать открытку и исполнить детскую мечту, купив подарок. Другой вариант — отдать деньги в копилку Красного Креста, отмечается, что деньги пойдут на подарки и помощь детям.

Принять участие в акции можно будет по 27 декабря этого года. Также можно стать волонтером и дежурить на акции.