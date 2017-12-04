Новогоднюю елку начали устанавливать в Пскове

Псков, 4 декабря. Новогоднюю елку начали устанавливать на Октябрьской площади в Пскове в понедельник, 4 декабря.

На данный момент установлен каркас в форме конуса, в дальнейшем будут закреплены еловые ветви, сообщают местные СМИ. Отмечается, что высота новогодней елки будет 22 метра.

Украшать елку будут в ближайшее время: развесят гирлянды и игрушки. Установку гирлянды «Ну, погоди!» должны будут сделать до пятницы, 8 декабря, сообщает «Псковская лента новостей». Остальную часть новогоднего освещения планируют установить до 18 декабря. Кроме этого подрядчик согласно договору украсит Октябрьскую площадь, Детский парк, площадь Победы, Летний сад и улицу Пушкина.

Новогодняя елка будет стоять на Октябрьской площади до 29 января следующего года.