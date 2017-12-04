Сотрудников администрации Пскова эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Псков, 4 декабря. Сотрудников администрации Пскова эвакуировали из-за анонимного сообщения о минировании здания, которое расположено на улице Некрасова.

Сообщение об установленном взрывном устройстве в здании пришло на один из официальных адресов электронной почты администрации города еще в субботу, 2 декабря. В понедельник, 4 декабря, письмо было обнаружено, сообщает «Псковское агентство информации».

Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно выехали по адресу. Сотрудники администрации были эвакуированы, а специалисты проводят проверку и занимаются поиском посторонних предметов.