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Сотрудников администрации Пскова эвакуировали из-за сообщения о бомбе
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    Сотрудников администрации Пскова эвакуировали из-за сообщения о бомбе

    15:58  4 Декабря 2017
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    Сотрудников администрации Пскова эвакуировали из-за сообщения о бомбе

    Псков, 4 декабря. Сотрудников администрации Пскова эвакуировали из-за анонимного сообщения о минировании здания, которое расположено на улице Некрасова.

    Сообщение об установленном взрывном устройстве в здании пришло на один из официальных адресов электронной почты администрации города еще в субботу, 2 декабря. В понедельник, 4 декабря, письмо было обнаружено, сообщает «Псковское агентство информации».

    Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно выехали по адресу. Сотрудники администрации были эвакуированы, а специалисты проводят проверку и занимаются поиском посторонних предметов.

    «По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством», — сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

    Автор: Дарья Смолина
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    #эвакуация #псков
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